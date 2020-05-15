Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 27,5 тысячи человек

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15 мая 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вспышка коронавируса в Париже, Panoramic/Keystone Press Agency

Во Франции количество жертв коронавируса нового типа за минувшие сутки увеличилось на 104 человека. Согласно данным Генеральной дирекции здравоохранения страны общее число умерших достигло 27 529.

В минувший четверг сообщалось о 27 425 умерших во Франции с диагнозом "коронавирусная инфекция".

К настоящему моменту известно, что 17 342 человек умерли во французских больницах, а 10 187 пациентов скончались в социальных и медико-социальных учреждениях.

Напомним, 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.