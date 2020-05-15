Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 27,5 тысячи человек

Во Франции количество жертв коронавируса нового типа за минувшие сутки увеличилось на 104 человека. Согласно данным Генеральной дирекции здравоохранения страны общее число умерших достигло 27 529.
В минувший четверг сообщалось о 27 425 умерших во Франции с диагнозом "коронавирусная инфекция".
К настоящему моменту известно, что 17 342 человек умерли во французских больницах, а 10 187 пациентов скончались в социальных и медико-социальных учреждениях.
Напомним, 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.