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Количество случаев COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона
COVID-19, pixabay.com

Вечером в пятницу, 15 мая, стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило 4,5 миллиона. Об этом заявили в университете Джонса Хопкинса.

Согласно данным на 20.53 по московскому времени пятницы, 15 мая, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире составило 4 500 476. В общей сложности с начала пандемии скончались 304 631 человек с COVID-19.

Напомним, университет Джонса Хопкинса суммирует данные федеральных и местных властей, средств массовой информации и других источников.

ЕТ

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