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Российские туроператоры из-за пандемии начали аннулировать туры за границу с вылетом в июне

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

Российские туроператоры из-за пандемии начали аннулировать туры за границу с вылетом в июне
турист фотографирует, pixabay.com

В пятницу стало известно, что крупные российские туроператоры начали аннулировать туры за границу с вылетом в июне. Согласно последним данным, это происходит из-за ситуации с распространением COVID-19.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что туроператоры приняли решение аннулировать туры абсолютно по всем зарубежным направлениям в июне из-за полной неопределенности с датами снятия ограничений как в РФ, так и за рубежом.

Известно, что туристам предлагают перебронировать свои туры на другие даты и направления.

ЕТ

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