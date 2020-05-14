Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

14 мая 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Италия

Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР.

Италии необходимо поддержать туристический сектор, занимающий 13% ВВП. Россия и Китай в последнее время «стали важнейшим туристическим активом для Италии».

Встречать туристов из Германии, Китая и России Италия смогла бы уже в июне, сообщает Corriere della Sera.

Позднее стало известно, что правительство Германии отвергло предложение Италии об открытии «туристического коридора», который позволил бы организовать взаимное перемещение туристов для отдыха летом. Об этом сообщил министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини, передает Spiegel online. В Берлине проинформировали, что получили подобные предложения и от некоторых других стран, но при этом настаивают на общеевропейском решении вместо двусторонних инициатив.

В среду, 13 мая, стало известно, что на территории Италии от коронавируса нового типа вылечились более половины зараженных.