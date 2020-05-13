В Италии от COVID-19 вылечились более половины зараженных

В среду, 13 мая, стало известно, что на территории Италии от коронавируса нового типа вылечились более половины зараженных. Соответствующую информацию предоставил Департамент гражданской защиты страны.
Подчеркивается, что от COVID-19 в Италии к настоящему моменту вылечились 112 541 из 222 104 заболевших.
Известно, что за минувшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 3 502 человека, а заболели 888 пациентов. Скончались 195 инфицированных граждан.
Накануне в Италии коронавирус нового типа выявили более чем у 1,4 тыс. человек.