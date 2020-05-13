Мясников убежден, что после коронавируса мир ждет более страшная пандемия

Главврач городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников в рамках беседы с журналистами заявил, что после пандемии COVID-19 мир столкнется с еще более страшной пандемией.
Мясников убежден, что текущая ситуация является "учениями перед большой пандемией". Мир оказался не готов к борьбе с распространением заболевания. "Мы должны отработать действия", – подчеркнул доктор в разговоре с kp.ru.
По словам Александра Мясникова, наступление более грозных эпидемий прогнозирует целый ряд эпидемиологов и вирусологов, однако они не могут сказать, когда именно возникнут вспышки. Врач уверен, что у человечества есть только один выход – извлечь уроки из сложившейся ситуации.