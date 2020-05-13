Мясников убежден, что после коронавируса мир ждет более страшная пандемия

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13 мая 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, pixabay.com

Главврач городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников в рамках беседы с журналистами заявил, что после пандемии COVID-19 мир столкнется с еще более страшной пандемией.

Мясников убежден, что текущая ситуация является "учениями перед большой пандемией". Мир оказался не готов к борьбе с распространением заболевания. "Мы должны отработать действия", – подчеркнул доктор в разговоре с kp.ru.

По словам Александра Мясникова, наступление более грозных эпидемий прогнозирует целый ряд эпидемиологов и вирусологов, однако они не могут сказать, когда именно возникнут вспышки. Врач уверен, что у человечества есть только один выход – извлечь уроки из сложившейся ситуации.