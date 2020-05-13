Мясников рассказал, что за этот век COVID-19 – третий вирус, передавшийся людям от летучих мышей

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13 мая 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Летучая мышь. Фото: pixabay.com

Доктор Александр Мясников напомнил, что только за последние 20 лет человечеству довелось трижды столкнуться с коронавирусами, которые передались людям от летучих мышей.

«На самом деле, инфекция от летучих мышей с начала этого века была уже три раза: в 2002 году, в 2012 и в 2019 году. Но что было, например, в 1994 году? Кто этим занимался тогда, и что у нас было со смертностью?» - передает КП слова Мясникова. Врач отметил, что раньше люди попросту могли не замечать проблемы, но на этот раз вирусологи и СМИ обратили внимание людей на опасную инфекцию.

При этом Мясников подчеркнул, что COVID-19 – это не просто «пиар-акция», болезнь реальна и действительно уносит жизни тысяч людей по всему миру.