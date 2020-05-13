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Доктор Мясников прокомментировал страхи россиян получить «смертельную инъекцию» под видом теста на COVID-19

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников прокомментировал страхи россиян получить «смертельную инъекцию» под видом теста на COVID-19
Тест. Фото: pixabay.com

Доктор Мясников прокомментировал слухи о «смертельных инъекциях», принудительном чипировании и «продаже на органы» пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Мясников назвал подобные выдумки «полным бредом». «Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать», - заявил врач. Он также напомнил про другую популярную страшилку о том, что заразившихся COVID-19 якобы продают на органы.

Мясников отметил, что никто не станет принудительно заставлять провериться на коронавирус. Если известно, что человек контактировал с заболевшим, то его сначала предупредят об этом. «В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами», - добавил врач.

АБ

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