Доктор Мясников рассказал, насколько важен режим дня во время самоизоляции

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8 мая 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: соцсети

Режим самоизоляции зачастую приводит к тому, что люди перестают заниматься спортом и меняют привычный распорядок дня, отметил доктор Мясников. Он рассказал, как вернуть привычный образ жизни, будучи дома.

Специалист подчеркнул, что после снятия ограничений россияне столкнутся с депрессиями, ожирением, гипертонией и прочими недугами, приобретенными из-за сбитого режима. По его словам, главным помощником в борьбе с этим является самодисциплина.

«Если мы попадаем в циркадные ритмы, мы не создаем организму труда, если нет — могут быть проблемы… Когда человек живет по режиму, у него остается меньше времени, чтобы впадать в депрессию. Важно принимать пищу в одно и то же время. Спортом занимайтесь, когда можете, утром или вечером», - посоветовал Мясников.