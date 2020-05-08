Доктор Мясников объяснил, почему на самоизоляции начинает болеть горло

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Во время самоизоляции многие люди стали замечать у себя боли в горле. Доктор Александр Мясников рассказал, по какой причине это может происходить у тех, кто сидит дома. Врач добавил, что причин может быть несколько.

«Если у вас сухой воздух — увлажняйте. Если у вас повышенная кислотность, идет химическое раздражение кислотой этих отделов, значит, надо понижать кислотность. По любому — это не инфекционный тонзиллит», - заявил доктор Мясников.

Он объяснил, что в условиях режима самоизоляции и пандемии коронавируса люди стали больше обращать внимание на свое здоровье и прислушиваться к собственным ощущениям. Он добавил, что иногда больное горло – это психосоматика. Нужно отвлечься от проблемы, а потом посмотреть, продолжает ли горло болеть.