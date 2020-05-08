Журналисты заявили, что глава информцентра по коронавирусу Александр Мясников запросил 88 тысяч рублей за интервью по скайпу

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Журналистка Ириа Шихман рассказала, что при подготовке фильма о короавирусе ее команда звонила в пресс-службы Минздрава и мэрии Москвы, чтобы получить официальные комментарии о ситуации в российских больницах. Там ответили: «Пишите письма».

Журналисты написали, но за две недели им так и не ответили. «И тогда мы решили позвонить человеку, которого назначили главным по общению со СМИ в штабе по коронавирусу — доктору Александру Мясникову. Он перевел нас на своего помощника, а тот, в свою очередь, заявил, что скайп-интервью — 30 минут — будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: "За его время". Запись разговора мы сохранили», — рассказала Шихман.

Мясников заявил «Открытым медиа», что ему ничего неизвестно о том, что его помощник просил деньги за интервью с Шихман. «Я пытаюсь с ним (помощником) связаться. Пока мне ничего об этом неизвестно. Я бы уже миллионером стал бы!» — сказал он.

Ну, полноте, Александр Леонидович, вы уже давно миллионер. Даже в вашей декларации значится, что в 2018 году вы заработали почти 18,5 млн рублей, а в 2019 — чуть больше 14. И это только то, что официально задекларировано.