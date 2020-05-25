Правительство Италии снимает ограничения: заработали спортзалы и бассейны

Правительство Италии снимает ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. С этой недели заработали спортзалы и бассейны, посещение осуществляется по предварительной записи.
В Ломбардии спортзалы и фитнес-клубы откроются с 31 мая, а в Базиликате - с 3 июня. Также на прошлой неделе в Италии открылись бары и рестораны.
Как отмечают власти, ограничения снимают на фоне падения суточного прироста заражений и смертей. Всего в стране заражены почти 230 тысяч, выздоровели 140 тысяч, скончались почти 33 тысячи человек.