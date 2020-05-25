Правительство Италии снимает ограничения: заработали спортзалы и бассейны

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25 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Правительство Италии снимает ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. С этой недели заработали спортзалы и бассейны, посещение осуществляется по предварительной записи.

В Ломбардии спортзалы и фитнес-клубы откроются с 31 мая, а в Базиликате - с 3 июня. Также на прошлой неделе в Италии открылись бары и рестораны.

Как отмечают власти, ограничения снимают на фоне падения суточного прироста заражений и смертей. Всего в стране заражены почти 230 тысяч, выздоровели 140 тысяч, скончались почти 33 тысячи человек.