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Правительство Италии снимает ограничения: заработали спортзалы и бассейны

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Правительство Италии снимает ограничения: заработали спортзалы и бассейны
фото: pixabey

Правительство Италии снимает ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. С этой недели заработали спортзалы и бассейны, посещение осуществляется по предварительной записи.

В Ломбардии спортзалы и фитнес-клубы откроются с 31 мая, а в Базиликате - с 3 июня. Также на прошлой неделе в Италии открылись бары и рестораны.

Как отмечают власти, ограничения снимают на фоне падения суточного прироста заражений и смертей. Всего в стране заражены почти 230 тысяч, выздоровели 140 тысяч, скончались почти 33 тысячи человек.

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