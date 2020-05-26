Всё по-новой или просто паника? В Китае больше 100 миллионов человек снова на карантине

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Не успели китайцы отпраздновать победу над «ковидом», как снова началось распространение инфекции, но на этот раз уже более медлительными темпами.

Точные причины ещё до конца не выяснили, но поговаривают о завозных случаях, причём непосредственно из России. Количество заражённых весьма небольшое (по оф. данным несколько сотен), но Си Цзипьпин и его правительство решили действовать более жёстко. Поступил приказ о введении карантина во многих северных провинциях. Наиболее опасным регионом считается город Ляонин, где ещё в середине мая фиксировали 149 заражённых.

Под запреты и ограничения попали более, чем 108 миллионов человек. По словам, китайских властей, это было сделано для того, чтобы предотвратить повторного заражения по всей стране. Однако некоторые аналитики воспринимают действия Си Цзипьпина, как продолжение его издевательств над населением и бесчеловечной политики тирана. Ведь едва ли власти Поднебесной пойдут на выплаты каждому жителю. Более того, тесты на наличие «ковида» там платные. За порядком следят полицейские и нередко превышают свои полномочия.

Напомним, что больше всех пострадал от Covid-19 именно Китай. Ведь первая вспышка началась как раз на территории этой страны, в городе Ухань. Точная причина происхождения вируса так и не установлена. Си Цзипьпин категорически отказывается разглашать хоть какую-то информацию, хотя уже многие понимают, что этому человеку известно всё. На сегодня в Поднебесной 82 992 заражённых коронавирусной инфекцией. 78 277 человек полностью вылечились. Умерло 4634 пациента. Всё это – официальные сводки, свободно публикуемые в интернете.

Но на деле мы до сих пор не знаем, сколько именно людей умерло от коронавируса по всему Китаю. Ходят слухи, что власти Поднебесной просто утаивают сведения о точном количестве жертв. Существует и мнение, что «ковид» там далеко не побеждён, и до сих пор продолжает своё шествие по регионам страны.