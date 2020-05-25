В Ирландии впервые с 11 марта не зафиксировано жертв COVID-19

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25 мая 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дублин, pixabay.com

Власти Ирландии в течение минувших суток не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в министерстве здравоохранения страны.

В отчете ведомства уточнили, что сегодня в центр охраны здоровья Ирландии не поступило ни одного нового сообщения о кончине пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Нулевое число летальных исходов за сутки было зарегистрировано в стране впервые с 11 марта. Общее количество случаев заражения COVID-19 в Ирландии составляет 24 698, число жертв превысило 1,6 тысячи человек.