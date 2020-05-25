Число заразившихся COVID-19 в Италии превысило 230 тысяч

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25 мая 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Милан, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Италии с начала пандемии превысило 230 тысяч. Об этом сообщили в понедельник в сводке службы гражданской обороны.

За минувшие сутки в стране было выявлено 300 случаев заражения COVID-19, что является минимальным показателем с начала марта.

Общее количество заболевших в Италии достигло 230 158. Уточняется, что за сутки скончались 92 пациента с коронавирусом нового типа. В общей сложности жертвами болезни в стране стали 32 877 человек. Накануне сообщалось о 50 летальных исходах, однако в эту статистику не вошли данные из Ломбардии.