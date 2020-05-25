ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от COVID-19

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25 мая 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Вечером в понедельник, 25 мая, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения приостановила тестовые испытания двух препаратов от коронавируса нового типа.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус уточнил сегодня, что речь идет о гидроксихлорохине и хлорохине. Подчеркивается, что в организации намерены оценить эффективность вышеуказанных препаратов против коронавирусной инфекции, так как в ходе их применения существует повышенный риск смертности.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от коронавируса, которая была разработана биологами в Московском государственном университете им. Ломоносова в перечень перспективных кандидатных вакцин.