ВОЗ причислила разрабатываемую в России вакцину от коронавируса к перспективным

Аргументы Недели → Наука 13+

22 мая 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, вакцина

Вакцина от коронавируса, которая была разработана биологами в Московском государственном университете им. Ломоносова, вошла в перечень перспективных кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина университета была разработана на основе вирусов растений. Как отметили в пресс-службе, данный подход является одним из самых многообещающих в мировой науке.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что доклинические испытания вакцины от коронавируса идут по графику, пока никаких сбоев нет.