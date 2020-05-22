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ВОЗ причислила разрабатываемую в России вакцину от коронавируса к перспективным

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВОЗ причислила разрабатываемую в России вакцину от коронавируса к перспективным
pixabay.com, вакцина

Вакцина от коронавируса, которая была разработана биологами в Московском государственном университете им. Ломоносова, вошла в перечень перспективных кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина университета была разработана на основе вирусов растений. Как отметили в пресс-службе, данный подход является одним из самых многообещающих в мировой науке.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что доклинические испытания вакцины от коронавируса идут по графику, пока никаких сбоев нет.

НС

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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