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Мурашко рассказал, как проходят испытания вакцины от коронавируса

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Мурашко рассказал, как проходят испытания вакцины от коронавируса
Михаил Мурашко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © roszdravnadzor.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что доклинические испытания вакцины от коронавируса идут по графику, пока никаких сбоев нет. Он добавил, что первые результаты испытаний станут известны уже к концу июля.

По его словам, на данный момент свои изыскания по этому направлению ведут несколько разработчиков. Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа. Тестирования, как уточняется, проводились на людях.

НС
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