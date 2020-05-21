Мурашко рассказал, как проходят испытания вакцины от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что доклинические испытания вакцины от коронавируса идут по графику, пока никаких сбоев нет. Он добавил, что первые результаты испытаний станут известны уже к концу июля.
По его словам, на данный момент свои изыскания по этому направлению ведут несколько разработчиков. Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа. Тестирования, как уточняется, проводились на людях.