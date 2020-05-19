Американская компания заявила об успешном испытании на людях вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа. Тестирования, как уточняется, проводились на людях.

Участников клинических испытаний разделили на несколько групп, каждой из которых выдавали разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую дозу, антитела выработались почти в том же количестве, которое выявляется у пациентов, переболевших коронавирусом. У тех, кто получал большую дозу, к окончанию эксперимента антител в организме было значительно больше, чем у пациентов с COVID-19 после выздоровления.