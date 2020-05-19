Биолог объяснила, как понять, что пандемия COVID-19 закончилась

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19 мая 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

COVID-19, pixabay.com

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева объяснила, как понять, что на территории России пандемия коронавируса нового типа закончилась.



По словам эксперта, окончание пандемии COVID-19 в РФ и во всем мире будет характеризоваться прекращением появления новых активных случаев заражения, а также достижением максимума и отсутствием последующего роста кривой общего числа инфицированных.

Нурбубу Молдогазиева отметила, что в настоящий момент лишь в Германии и Франции кривая, демонстрирующая количество активных случаев заболевания, снижается, а кривая, показывающая общее число зараженных, начала выходить на плато.

По мнению специалиста, в России эпидемия может закончиться в августе, но лишь в том случае, если границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и новых вспышек заболевания не будет.