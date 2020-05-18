В Адыгее отмечен рекордный рост ежесуточной заболеваемости коронавирусом

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18 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Приемное отделение больницы. Фото: сайт органов власти РА

В Адыгее всего за сутки был подтвержден 61 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Это самое большое число заболевших за сутки за время пандемии. В пятницу, число заболевших выросло на 31, в субботу – на 40, а воскресенье – ещё на 30 человек.

Причиной такого резкого роста стали похороны в одном из аулов Адыгеи, где компактно проживают курды. По некоторым данным, в траурной процессии, несмотря на существующий запрет, участвовало более 500 человек, в том числе и из соседнего Краснодарского края.

В выходные дни в район нового очага коронавирусной инфекции выезжало руководство республики. На территории введены самые жесткие карантинные меры, ряд населенных пунктов полностью закрыт.

В настоящее время в республике коронавирусом болеет 522 человека. Выздоровевших – 249 человек, статистика по скончавшимся от коронавируса не изменилась – 8 человек.