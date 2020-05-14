В адыгейском ауле во время похорон произошло массовое заражение коронавирусом

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14 мая 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Въезд в аул Бжедугхабль. Фото: соцсети

Тесты на коронавирусную инфекцию у 12 жителей Красногвардейского района Адыгеи показали положительный результат.

Все заболевшие присутствовали на похоронах в ауле Бжедугхабль, где собралось большое число местных жителей и родственников скончавшегося из Адыгеи и Краснодарского края. Об этом в эфире ГТРК «Адыгея» рассказал главный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

Через несколько дней после похорон один человек с подозрением на коронавирус был госпитализирован. Затем признаки инфекции обнаружили у еще нескольких участников похоронного обряда.

Сообщается, что в настоящее время в Красногвардейском районе Адыгеи, где расположен аул Бжедугхабль, проводятся мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Тесты проходят не только люди из ближнего круга участников похоронного обряда, но и те, с кем они успели контактировать в двух регионах.

Ранее сообщалось, что в инфекционном госпитале в Адыгее от коронавируса скончалась восьмая пациентка.