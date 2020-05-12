В инфекционном госпитале в Адыгее скончалась восьмая пациентка

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12 мая 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

ПЦР-лаборатория. Фото: сайт органов власти РА.

В инфекционном госпитале Майкопа скончалась 65-летняя жительница Теучежского района Адыгеи. Точную причину смерти установят после вскрытия.

Как сообщили в оперативном штабе, женщина поступила в госпиталь 4 мая в тяжелом состоянии. За жизнь 65-летней женщины врачи боролись в течение недели. У пациентки диагностировали двустороннюю внебольничную пневмонию.

Всего в Адыгее выявлен 241 случай коронавирусной инфекции, из них 17 новых случаев диагностировали за последние сутки. Выздоровело 173 больных, умерло семь пациентов.

Ранее сообщалось, что в Адыгее с 12 мая разрешили гулять по двое и заниматься спортом на улице.