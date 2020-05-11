В Адыгее разрешили гулять по двое и заниматься спортом на улице

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11 мая 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Майкоп. Фото: сайт администрации г. Майкопа

Власти Адыгеи приступают к поэтапному снятию ограничительных мер. Об этом в своем Инстаграм рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Власти разрешили жителям прогулки на улице – но не более двух человек вместе и при условии социального дистанцирования, при этих же условиях возможны и занятия спортом на открытом воздухе.

В местах массового скопления граждан с 12 мая обязательно ношение масок и перчаток. В регионе по-прежнему действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, недопустимо скопление людей на детских площадках.

Пропускной режим и обязательную самоизоляцию решено сохранить для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

В Адыгее постепенно начинают свою работу рынки, ярмарки и автомойки, начало работы парикмахерских и салонов красоты будет зависеть от развития эпидситуации в ближайшие несколько дней.

«Готовимся запустить общественный транспорт, в первую очередь троллейбусы», – добавил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области заявил о снятии режима самоизоляции в регионе.