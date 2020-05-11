В Адыгее разрешили гулять по двое и заниматься спортом на улице

Власти Адыгеи приступают к поэтапному снятию ограничительных мер. Об этом в своем Инстаграм рассказал глава республики Мурат Кумпилов.
Власти разрешили жителям прогулки на улице – но не более двух человек вместе и при условии социального дистанцирования, при этих же условиях возможны и занятия спортом на открытом воздухе.
В местах массового скопления граждан с 12 мая обязательно ношение масок и перчаток. В регионе по-прежнему действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, недопустимо скопление людей на детских площадках.
Пропускной режим и обязательную самоизоляцию решено сохранить для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.
В Адыгее постепенно начинают свою работу рынки, ярмарки и автомойки, начало работы парикмахерских и салонов красоты будет зависеть от развития эпидситуации в ближайшие несколько дней.
«Готовимся запустить общественный транспорт, в первую очередь троллейбусы», – добавил Кумпилов.
Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области заявил о снятии режима самоизоляции в регионе.