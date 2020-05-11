Губернатор Мурманской области заявил о снятии режима самоизоляции в регионе

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11 мая 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: сайт губернатора МО.

12 мая обязательный режим самоизоляции в Мурманской области будет снят. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, такое решение стало возможно благодаря тем мерам, которые власти предприняли для погашения очагов эпидемии в Белокаменке, Апатитах и Кировске – это «позволило снизить темпы прироста заболеваемости в регионе».

«С завтрашнего дня режим самоизоляции мы снимаем, но с соблюдением обязательного масочного режима. Первую неделю волонтеры будут бесплатно раздавать маски в точках скопления людей», – рассказал Чибис в эфире телеканала «Россия 24» .

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области продлил режим повышенной готовности до конца мая.