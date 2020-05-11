Губернатор Челябинской области продлил режим повышенной готовности до конца мая

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11 мая 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: Инстаграм Алексея Текслера.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 мая подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 31 мая. Об этом Текслер сообщил сразу после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что ситуация по заболеваемости в регионе высокая, выше, чем в среднем по стране.

«Пока в Челябинской области нет оснований для смягчения режима обязательной самоизоляции», – заявил губернатор.

По его словам, в конце недели, возможно, будет рассмотрена возможность смягчения ограничительных мер в регионе.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области примут решение о снятии ограничений 12 мая.