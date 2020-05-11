Власти Воронежской области примут решение о снятии ограничений 12 мая

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11 мая 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riavrn.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Фото: официальный сайт органов власти ВО.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что региональное правительство обсудит этапы снятия ограничений из-за коронавируса во вторник, 12 мая.

По словам Гусева, в регионе отмечается низкий уровень заболеваемости COVID-19, а область «ранее доказала правильность вектора поддержки внутри региона – это открытие стройплощадок, предприятий АПК и промышленности, частично – малого бизнеса».

«Как показали эти недели, мы сделали последовательный выбор: запустив значительную часть экономики и не допустив всплеска заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 11 мая в Воронежской области зафиксирована самая низкая заболеваемость среди всех регионов ЦФО», – сказал Гусев.

Тем не менее, режим повышенной готовности в Воронежской области продлили до особого распоряжения губернатора, а с 12 мая в регионе введут масочный режим.

Ранее сообщалось, что белгородцам разрешили гулять не далее 100 метров от дома.