Белгородцам разрешили гулять не далее 100 метров от дома

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11 мая 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru

Многоэтажки. Фото: соцсети

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление, в котором содержатся рекомендации о максимальном расстоянии от дома, на котором можно гулять и выгуливать домашних животных.

В частности, жителям региона не советуют отходить от места фактического проживания дальше, чем на 100 метров. Кроме этого, белгородцам советуют воздержаться от дальних прогулок. Также рекомендуется выносить мусор на ближайшее место накопления и ходить только в ближайшие магазины.

Сообщается, что послед выступления президента РФ 11 мая, в области пока что не решили, как выходить из режима ограничений. Между тем, в Белгородской области режим самоизоляции был самым мягким в стране. Губернатора разрешил работать большинству организаций.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области с 12 мая будут работать ТРЦ и сезонные кафе.