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В Испании за сутки никто не заразился

, 18:40 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Испании за сутки никто не заразился
антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Ни одного нового случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано в Испании. По крайней мере, таковы данные ресурса Worldometers.

Испания находится на четвертом месте коронавирусной статистики. Там 282 480 заразившихся COVID-19.

Судя по последним данным, официальный Мадрид уже может начинать праздновать победу в борьбе с пандемией. Накануне там не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Обнадеживающая динамика в Испании наблюдалась всю прошлую неделю. С понедельника количество новых диагнозов спустилось до уровня нескольких сотен. А теперь эта статистика и вовсе спустилась на нет. Там уже отменяют карантин с 1 июня.

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