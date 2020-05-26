В Испании за сутки никто не заразился

Ни одного нового случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано в Испании. По крайней мере, таковы данные ресурса Worldometers.
Испания находится на четвертом месте коронавирусной статистики. Там 282 480 заразившихся COVID-19.
Судя по последним данным, официальный Мадрид уже может начинать праздновать победу в борьбе с пандемией. Накануне там не зарегистрировано ни одного случая заражения.
Обнадеживающая динамика в Испании наблюдалась всю прошлую неделю. С понедельника количество новых диагнозов спустилось до уровня нескольких сотен. А теперь эта статистика и вовсе спустилась на нет. Там уже отменяют карантин с 1 июня.