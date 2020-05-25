Власти Испании отменяют карантин для туристов с 1 июня

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25 мая 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Барселона, pixabay.com

Днем в понедельник стало известно, что власти Испании приняли решение отменить с 1 июля текущего года отменить обязательный двухнедельный карантин для туристов, прибывающих из-за границы.

Соответствующую информацию предоставила 25 мая пресс-служба кабинета министров королевства, отметив, что такое решение было принято в рамках межведомственного совещания.

Напомним, с 15 мая, все люди, приезжающие на территорию Испании из-за рубежа, должны в течение 14 дней находиться на карантине из-за пандемии коронавируса нового типа.

К настоящему моменту в стране выявлено 282 852 случаев заражения COVID-19.