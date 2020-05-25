Зидан нарушил карантин в Испании, ему грозит штраф

Аргументы Недели → Спорт 13+

25 мая 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sport.es

Фото: Зинедин Зидан, Instagram

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан нарушил введенный из-за распространения новой коронавирусной инфекции карантин и отправился за город. Отмечается, что покидать Мадрид запрещено испанскими властями.

Местные СМИ сообщают, что видели бывшего футболиста в деревне в нескольких километрах от Мадрида, он купил там частный дом в прошлом году. Теперь Зидану придется заплатить штраф в размере 1450 евро.

Кроме того, правительство Испании и руководство испанской Ла Лиги договорились возобновить национальный чемпионат, если все игроки и тренеры футбольных клубов будут безоговорочно соблюдать карантинные меры. Однако это уже не первый случай, зафиксированный среди спортсменов.