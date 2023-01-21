Лента.ру: источник сообщил о положительной динамике в состоянии Романа Костомарова

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21 января 2023, 14:45 Источник: Лента.ру

Роман Костомаров и Оксана Домнина, фото: Anatoly Lomohov/globallookpress.com

В состоянии знаменитого фигуриста Романа Костомарова, находящегося на лечении в Коммунарке, наблюдается положительная динамика. Источник издания «Лента.ру», знакомый с ситуацией, рассказал, что говорить о полной победе еще очень рано, но динамика анализов сейчас положительная.

«Постепенно, слава врачам, ситуация начинает выправляться» — пишет издание в субботу, 21 января.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Ему диагностировали левостороннюю пневмонию и грипп B. Актер Виктор Батурин сообщил, что Татьяна Навка, в дуэте с которой Роман Костомаров стал победителем Олимпиады-2006, делает все возможное для него.

19 января в СМИ появились новости, что в состоянии фигуриста наметились улучшения, врачи думают об отключении мужчины от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО), к нему пустили супругу Оксану Домнину.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что посещение бани спровоцировало у Костомарова развитие болезни.

За Романа Костомарова переживают родные, фигуристы, поклонники фигурного катания.