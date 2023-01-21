Лента.ру: источник сообщил о положительной динамике в состоянии Романа Костомарова

В состоянии знаменитого фигуриста Романа Костомарова, находящегося на лечении в Коммунарке, наблюдается положительная динамика. Источник издания «Лента.ру», знакомый с ситуацией, рассказал, что говорить о полной победе еще очень рано, но динамика анализов сейчас положительная.
«Постепенно, слава врачам, ситуация начинает выправляться» — пишет издание в субботу, 21 января.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Ему диагностировали левостороннюю пневмонию и грипп B. Актер Виктор Батурин сообщил, что Татьяна Навка, в дуэте с которой Роман Костомаров стал победителем Олимпиады-2006, делает все возможное для него.
19 января в СМИ появились новости, что в состоянии фигуриста наметились улучшения, врачи думают об отключении мужчины от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО), к нему пустили супругу Оксану Домнину.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что посещение бани спровоцировало у Костомарова развитие болезни.
За Романа Костомарова переживают родные, фигуристы, поклонники фигурного катания.