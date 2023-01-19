ТАСС: Врачи решили отключить Романа Костомарова от ЭКМО

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19 января 2023, 18:08

Роман Костомаров, фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Фигурист, чемпион Олимпиады — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован 10 января, его положили в реанимацию. Врачи в Коммунарке делают все возможное, чтобы вылечить спортсмена.

До сих пор Костомаров находится в медикаментозной коме. ТАСС со ссылкой на источник, близкий к спортсмену, в четверг, 19 января, сообщил, что врачи планируют отключать Костомарова от ЭКМО. Это свидетельствует, что организм спортсмена уже способен функционировать самостоятельно.

За Романа Костомарова переживают родные люди, фигуристы, поклонники фигурного катания. Фигурист, работающий в "Ледниковом периоде" хореограф Максим Ставиский говорил: "Мы все болеем за него". Он уверен, что Роман справится, выкарабкается из этой сложной ситуации.

Татьяна Навка, в дуэте с которой Костомаров стал олимпийским чемпионом, призвала молиться за Романа.