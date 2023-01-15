Татьяна Навка о своем главном желании на данный момент: чтобы Роман Костомаров поправился

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15 января 2023, 12:32

Татьяна Навка, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Фигуристка Татьяна Навка, в паре с которой Роман Костомаров стал чемпионом Олимпиады-2006, очень переживает за оказавшегося в реанимации спортсмена. Навка призывает поклонников фигурного катания и неравнодушных людей молиться о здоровье Романа Костомарова.

13 января Навка напомнила про один из своих любимых "стандартных нестандартных праздников".

Для нее "Старый Новый Год - это праздник семейный и желанный, потому что уже нет связанного с ледовым шоу, которое она ставила на Новый год, напряжения, не надо торопиться, бежать и беспокоиться, простое тихое и семейное время.

Навка отметила, что ее пожелания не меняются, но их становится в два раза больше.

Олимпийская чемпионка назвала своё самое "главное желание на данный момент": "Чтобы Рома поправился. Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто людей помолиться о его здоровье".

В интервью Sport24 Татьяна Навка ранее сказала, что врачи делают все возможное.

В субботу жена фигуриста Оксана Домнина сообщила корреспонденту ТАСС, что ни улучшений, ни ухудшений нет, к Роману никого не подпискают.