К фигуристу Костомарову в больнице по-прежнему не пускают родных, изменений в его состоянии нет

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2023, 22:21 Источник: ТАСС

Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

В состоянии олимпийского чемпиона Турина -2006 в танцах на льду Романа Костомарова по-прежнему не наблюдается никакой динамики: ни положительной, ни отрицательной. Никого из родных к нему не пускают. Об этом в субботу сообщила корреспонденту ТАСС жена фигуриста Оксана Домнина.

«По состоянию все так же - ни улучшений, ни ухудшений. К нему никого не пускают», - сказала она.

Бывшая партнерша Костомарова Татьяна Навка, с которой он выиграл золотую олимпийскую медаль, обратилась в субботу к своим подписчикам в соцсетях с просьбой помолиться за здоровье Романа.

Как сообщал накануне телеграм-канал «112», со дня своего поступления в больницу в Коммунарке 10 января Костомаров не приходил в сознание. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Спортсмен подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО.