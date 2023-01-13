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TG-канал «112» сообщил о крайне тяжелом состоянии фигуриста Костомарова: прогрессирующая пневмония, проблемы с сердцем, сепсис

, 20:43 Источник: Телеграм-канал "112"

TG-канал «112» сообщил о крайне тяжелом состоянии фигуриста Костомарова: прогрессирующая пневмония, проблемы с сердцем, сепсис
Роман Костомаров. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое. Об этом со ссылкой на врачей сообщил в пятницу телеграм-канал «112». Имена медиков при этом не называются.

Авторы канала утверждают, что у 45-летнего спортсмена прогрессирующая двусторонняя пневмония, к которой подключились проблемы с сердцем (мерцательная аритмия) и сепсис.

«С момента перевода в Коммунарку Роман не приходил в сознание. Очаги поражения легких очень большие», - говорится в публикации.

Ранее в пятницу жена фигуриста Оксана Домнина в беседе с ТАСС говорила, что ухудшения в состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается. 

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