Жена Костомарова Оксана Домнина сообщила, что ухудшения в состоянии фигуриста нет: оно стабильно тяжелое

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13 января 2023, 18:19 Источник: ТАСС

Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается стабильно тяжелым, однако ухудшения не наблюдается. Об этом в беседе с ТАСС в пятницу сообщила супруга спортсмена Оксана Домнина.

«Ухудшений на данный момент нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое», - сказала Домнина.

45-летний фигурист поступил в больницу в Коммунарке 10 января. У него диагностированы пневмония и грипп. В настоящее время он находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Также он подключен к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. Накануне источник ТАСС сообщал, что состояние Костомарова тяжелое, но его удалось стабилизировать.