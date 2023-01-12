Состояние фигуриста Романа Костомарова по-прежнему тяжелое, изменений нет

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12 января 2023, 20:47 Источник: ТАСС

Роман Костомаров. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается тяжелым, изменений в его состоянии нет. Об этом сообщил в четверг агентству ТАСС собеседник, знакомый с ситуацией.

«Пока все по-прежнему. Никаких изменений», - сказал он.

Эту информацию подтвердила также Татьяна Навка, в паре с которой Костомаров в 2006 году стал олимпийским чемпионом Турина.

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное. Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» - приводит ее слова портал Sport24.

Костомаров 10 января госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией и гриппом. Сообщалось, что он находится на аппаратах ЭКМО и искусственной вентиляции легких.