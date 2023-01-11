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Фигурист Костомаров продолжает находиться в тяжелом состоянии с гриппом и односторонней пневмонией

, 13:41 Источник: РИА Новости

Фигурист Костомаров продолжает находиться в тяжелом состоянии с гриппом и односторонней пневмонией
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова перевели в больницу в Коммунарке. Там спортсмен продолжает находиться в тяжелом положении с гриппом и односторонней пневмонией.

В Коммунарке Костомарова подключили к процедуре искусственного насыщения крови кислородом, которую делают для поддержания жизни.

Источники РИА Новости передают о том, что состояние фигуриста не улучшилось. 

Ранее сообщалось о том, что спортсмена госпитализировали в больницу в Москве в ночь на вторник, 10 января. Позднее у Костомарова диагностировали пневмонию.

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