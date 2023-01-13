Татьяна Навка о болезни Костомарова: «Врачи делают все возможное. Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит болезнь»

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13 января 2023, 07:11

Татьяна Навка, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова, находящего в эти дни в реанимации в Коммунарке, поддерживают спортсмены. Татьяна Навка, с которой фигурист в паре в танцах на льду стал чемпионом Олимпиады-2006, призвала молиться за Романа Костомарова.

По словам олимпийской чемпионки, состояние ее бывшего партнера тяжелое. В интервью Sport24 Татьяна Навка сказала:

«Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!».

45-летний Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января. Фигуристк, хореограф Илья Авербух сообщил, что Роман попал в реанимацию с пневмонией. В Коммунарке ему начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Мама спортсмена Валентина Костомарова поблагодарила всех за предложения помощи и выразила надежду, что ее сын пойдет на поправку.

Роман Костомаров после завершение спортивной карьеры принимает участие в ледовых шоу и спектаклях на льду. В новогодние праздники он выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Его супруга Оксана Домнина - известная фигуристка. Пара воспитывает двоих детей.

