Мать фигуриста Костомарова заявила, что все родные Романа надеются на лучшее и стараются не унывать

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11 января 2023, 23:03 Источник: 360

Роман Костомаров, фото: Semen Likhodeev/globallookpress.com

Все родные и близкие, друзья и коллеги переживают за Романа Костомарова, попавшего в больницу с пневмонией в тяжелом состоянии. Олимпийского чемпиона положили в реанимационное отделение больницы в Коммунарке. Его подключили к аппарату ЭКМО, насыщающему кровь кислородом.

Фигуристы, с которыми тренировался, выступал, работал в ледовых шоу Роман Костомаров поддерживают его и его семью.

Мама спортсмена Валентина Костомарова поблагодарила всех за предложения помощи и выразила надежду, что ее сын пойдет на поправку. В интервью «360» она отметила, что состояние госпитализированного с пневмонией сына остается прежним, пока никаких изменений.

Валентина Костомарова рассказала, что семья получает много телефонных звонков с предложением помощи. По ее словам, сноха, супруга Романа Оксана Домнина не находит себе места. Фигуристка комментариев не дает.

Роман и Оксана воспитывают дочь и сына. Валентина Костомарова выразила благодарность всем неравнодушным и пожелала крепкого здоровья.

Лечащие врачи фигуриста пока не дают прогнозов относительно его состояния.