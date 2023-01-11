Источник ТАСС: врачи пока воздерживаются от прогнозов по состоянию фигуриста Романа Костомарова

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11 января 2023, 20:42 Источник: ТАСС

Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/globallook.com

Лечащие врачи фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова, пока не дают прогнозов относительно его состояния. Об этом сообщил в среду источник ТАСС.

О госпитализации Костомарова в больницу в Коммунарке стало известно 10 января. Спортсмен находится в тяжелом состоянии: у него диагностирована пневмония и грипп типа В. Сообщалось также, что Костомаров подключен к аппарату ЭКМО, с помощью которого происходит насыщение крови кислородом.

«Врачи пока не дают прогнозов, делают все необходимое. Не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки», - сообщил в среду вечером собеседник ТАСС.