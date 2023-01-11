Голикова: с 1 января в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях будет действовать МРОТ, как во всех регионах РФ 16242 рубля

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11 января 2023, 22:24

Вице-премьер Т. Голикова, фото: Russian Government/via Globallookpress.com

С 1 января 2023 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях будет действовать такой минимальный размер оплаты труда, как и в других регионах России, - 16 тысяч 242 рубля.

Вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 11 января, заявила об этом после совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным, на котором обсуждались социальные меры поддержки новых российских субъектов.

По словам Голиковой, введение МРОТ требует некоторого измененного подхода и к системам оплаты труда на новых территориях, по которым оплачиваются работники бюджетных организаций.

Вице-премьер также сообщила, что с 1 января 2023 года на 20% увеличивается фонд оплаты труда бюджетников в новых регионах, а с 2024 года ФОТ будет приведен в полное соответствие с требованиями указа президента по заработной плате.