Актриса Валерия Ланская переживает за фигуриста Романа Костомарова: «Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети!»,

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15 января 2023, 13:13 Источник: Валерия Ланская

В. Ланская и Р. Костомаров, фото:vk.com/lanskayavalerie

Актриса театра и кино Валерия Ланская, выступавшая на проекте «Ледниковый период» в паре с фигуристом Романом Костомаровым, попросила людей помолиться о здоровье спортсмена.

Ланская, как и другие фигуристы и участники «Ледникового периода» переживает за Костомарова. Актриса эмоционально написала в своем микроблоге: «Ромочка, Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети, пожалуйста!».

И еще Ланская призвала: «Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе его Романе. Аминь. Кому не в тягость, в православном храме закажите сорокоуст о здравии раба Божьего Романа. Врачи все делают, а мы с вами окажем молитвенную помощь».

Подписчики актрисы пишут: «Роман сильный и обязательно победит болезнь. Удачи и здоровья ему» (Надежда Фомина),

«Роман Сергеевич обязательно вернётся. Дай Господь ему сил и здоровья» (Александр Пшенников).

Судья на проекте, олимпийская чемпионка Татьяна Навка сейчас желает одного, что Роман Костомаров выздоровел.