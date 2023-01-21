Тренер Жулин: поход в баню мог стать причиной тяжелого состояния фигуриста Костомарова

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21 января 2023, 13:00 Источник: РИА Новости

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Причиной тяжёлого состояние фигуриста Романа Костомарова может быть поход в баню простуженным, заявил заслуженный тренер РФ Александр Жулин.

Во время эфира программы «Подкаст.Лаб» Жулин признался, что ставил свечку за здоровье спортсмена. Он также сказал, что Костомаров отличался крепким здоровьем, однако его «наплевательское» отношение во время болезни послужило катализатором тяжелого состояния.

«Откатал все эти программы, пошел в баню – и баня, скорее всего, усугубила этот момент. Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки все будет хорошо», — заявил Жулин.