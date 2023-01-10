TG-канал «RT на русском»: по неподтвержденной информации, главком ВСУ Залужный предложил Зеленскому отвести войска от Соледара

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10 января 2023, 09:55

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Согласно неподтвержденной информации, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предложил президенту страны Владимиру Зеленскому отвести войска от расположенного на территории Донбасса города Соледара. Об этом говорится в публикации, которая появилась в TG-канале «RT на русском».

«Главком ВСУ Залужный предложил Зеленскому отвести войска от Соледара, пишут украинские Telegram-каналы. Со ссылкой на анонимные источники утверждается, что он доложил президенту о тактическом окружении и нарушении снабжения города, а также о значительных потерях ВСУ», — отмечается в процитированном посте.

Также указывается, что на данный момент данные сведения не подтверждены.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, российский мобилизованный с позывным «Слон» поведал, что подконтрольные киевской стороне силы понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе Кременной.