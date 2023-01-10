Российский мобилизованный с позывным «Слон»: войска Украины понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе Кременной

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2023, 08:49 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе города Кременная, который расположен на территории Донбасса. На это, как передает РИА Новости, указал российский мобилизованный с позывным «Слон».

«Украинские войска понесли большие потери в новогоднюю ночь в районе Кременной (ЛНР), рассказал РИА Новости российский мобилизованный военный с позывным "Слон", который находится на передовой», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что, согласно сведениям издания Politico, Вашингтон в настоящее время рассматривает вариант передачи киевской стороне бронемашин Stryker с целью помощи в отражении возможного наступления РФ весной.