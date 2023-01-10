Politico: США рассматривают вариант поставки Киеву бронемашин Stryker с целью помощи в отражении вероятного наступления РФ весной

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10 января 2023, 08:37

Бронемашины Stryker, Markus Rauchenberger / globallookpress.com

Соединенные Штаты в настоящий момент рассматривают вариант поставки киевской стороне бронемашин Stryker с целью помощи в отражении вероятного наступления Российской Федерации весной. На это указало издание Politico.

«США рассматривают возможность включения современных бронемашин Stryker в новый транш военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе, сообщает Politico», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Согласно данным источников Politico, в Вашингтоне полагают, что Stryker способны помочь Киеву отразить ожидающееся весной российское наступление.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс отметил, что США посредством дополнительной помощи Украине стремятся изменить текущую динамику боев.