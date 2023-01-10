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Спикер Госдепа Прайс: США посредством дополнительной военной помощи Киеву стремятся изменить нынешнюю динамику боев на Украине

, 08:15

Спикер Госдепа Прайс: США посредством дополнительной военной помощи Киеву стремятся изменить нынешнюю динамику боев на Украине
БМП Bradley, Maj. Allan Laggui/U.S Army / globallookpress.com

Соединенные Штаты посредством дополнительной военной помощи киевской стороне стремятся изменить текущую динамику боев на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил спикер американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«США путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе БМП Bradley и систем ПВО, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, РИА Новости указало, что командование Вооруженных сил Украины планировало наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог.

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