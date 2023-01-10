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10 января 2023, 08:01 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. На это указало РИА Новости.

По словам командира одного из отечественных подразделений с позывным «Саныч», ставшего собеседником информационного агентства, на картах, обнаруженных на брошенных позициях ВСУ под Авдеевкой, присутствуют пометки как минимум полугодовой давности, свидетельствующие о том, что противник планировал наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.

Ранее на текущей неделе бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому заявленные Западом новые поставки бронетехники украинской стороне являются частью подготовки весенней операции Киева по захвату Крымского полуострова.